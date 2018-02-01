Шведский производитель суперкаров готовит два последних автомобиля модели Agera с индексом FE (Final Edition). Один из них получит название Thor

Компания Koenigsegg сообщила о том, что в настоящее время завершается работа над двумя последними экземплярами гиперкара Agera FE (Final Edition). По заказу покупателя одного из этих автомобилей, Agera FE получит уникальную отделку и даже собственное имя – Thor, в честь скандинавского бога-громовержца Тора.

Именная отделка салона – пожелание заказчика Koenigsegg Agera FE Thor

Заказчик одного из двух последних машин сообщил в своем Instagram, что Koenigsegg Agera Thor получит кузовные панели из карбона серебристого и черного цвета, инкрустированные бриллиантами. Кроме того, гиперкар оснастят специальным антикрылом и “плавником” на крышке моторного отсека.

Koenigsegg Agera FE Thor имеет уникальные кузовные элементы, в том числе антикрыло и “плавник”

В движение Koenigsegg Agera Thor будет приводиться 5-литровым V8 с двумя турбинами, мощностью 1360 л.с. Максимальная скорость “громовержца” выходит за пределы 450 км в час.

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Стоимость автомобилей не называется, однако известно, что ценник на версию Agera RS стартовал с отметки в $2 млн.

Отметим, что осенью 2017 года гиперкар Koenigsegg Agera RS установил новый мировой рекорд скорости, став самым быстрым серийным автомобилем на планете. Всего было выполнено два заезда, в ходе которых автомобиль разогнался до 457 и 436,1 км/ч. Таким образом средний математический результат оказался на отметке 444,6 км/ч. Agera RS превзошел Bugatti Veyron Super Sport, который на протяжении семи лет удерживал рекорд с показателем максимальной скорости в 431 км/ч.

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