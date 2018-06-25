Принаймні тестова версія електричної вантажівки.

Раніше Ілон Маск вже кілька разів обмовився про так званий Mad Max Mode у вантажівках Tesla Semi. Один з останніх твітів від “правителя електричних самоходів” підтверджує, що така річ дійсно існує у тестових екземплярах “Семі”.

Як відомо, режими налаштувань автомобілів Tesla мають назви Ludicrous та Plaid – вони пов’язані з фільмами. Тепер же генеральний директор Tesla підтвердив, що вантажівка Semi має режим який називається Mad Max. Як показують зображення, оприлюднені Маском, вантажівка має три запрограмовані налаштування: “Стандартний”, “Агресивний” і “Скажений Макс”. Подробиць “шалений Маск” не надає, та скоріш за все цей розділ налаштувань відповідає за дистанцію між автомобілями, котрої дотримується автопілот.

Слідом за цими обнадійливими твітами Маск поспішив попередити спільноту, що на серійній моделі це налаштування може бути відсутнім. Зате точно відомо, що вантажівка матиме функцію “Розширене бачення”, що буде віртуальним доповненням до реальності.

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