Компанія Tesla представила електричну вантажівку вже досить давно, щоб її встигли забути. Тим не менш, як тільки її бачать, погляди до неї так і прилипають.

На цей раз, правда, самотній примірник причаївся на задвірках дилерського центру Tesla в Колорадо. На ролику автор показує вантажівку з усіх боків і навіть намагається заглянути в кабіну. У салоні видно два великих монітора і друге крісло позаду крісла водія.

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Вантажівка буквально усіяна камерами — навіть задня частина машини налічує відразу кілька штук. Зрозуміло, знайдений екземпляр є всього лише прототипом, але вже видно, яку серйозну роботу виконали інженери компанії і скільки уваги було приділено безпеці. Швидше за все, знайдена вантажівка — початкова модифікація з запасом ходу до 480 км. До складу її силової установки входять відразу чотири електромотора, кожен з яких автор докладно показує на ролику. Крім того, була розкрита таємниця знаходження зарядного порту машини.