Всі нові автомобілі Tesla, які використовуються в комерційних цілях, з 22 грудня цього року будуть позбавлені можливості безкоштовного використання мережі зарядних станцій Supercharger.

Таке рішення було прийнято, щоб забезпечити доступність зарядних станцій для приватного використання. На думку представників Tesla, багато компаній: таксі, кур'єрські служби та інші компанії, що використовують мережу Supercharger для підзарядки своїх електромобілів з метою отримання комерційної вигоди, стали зловживати можливостями безкоштовної зарядки.

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Це створює проблеми, пов'язані з відсутністю вільних місць на зарядних станціях для приватних клієнтів компанії. У зв'язку з цим Tesla просить всіх, хто використовує її електромобілі в комерційних цілях, змінити свою поведінку. В іншому випадку компанія попереджає про ймовірність блокування можливості конкретних транспортних засобів безкоштовно заряджатися на станціях Supercharger.

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