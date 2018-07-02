Обсяги виробництва найдоступнішої моделі американської марки були збільшені, про що повідомляє Reuters.

Таким чином, Tesla досягла цільових показників випуску електрокарів Model 3. Тепер обсяги виробництва автомобілів виросли до п’яти тисяч одиниць в тиждень.

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При цьому варто відзначити, що на такі обсяги випуску електрокара компанія повинна була вийти ще в минулому році.

Також глава компанії Ілон Маск заявив, що вже через місяць виробнича потужність зросте до шести тисяч електрокарів в тиждень.

Нагадаємо, що в США Model 3 пропонується за ціною від 35 тисяч доларів,а в Україні нещодавно скасували всі митні платежі що до електромобілів.