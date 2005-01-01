МОТОР
Рабочий объем 2993 см3, мощность 326 к.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 680 Нм при 1750 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.
КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, снаряженная масса 1815 кг, полезная нагрузка 640 кг, объем багажника 525 л, объем бака 65 л, клиренс 204 мм.
ПОДВЕСКА
Передняя независимая МакФерсон/задняя независимая многорычажная. Шины передние: 245/45 R 20 шины задние: 275/40 R 20
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.
ЦЕНА: 2 428 654 грн.