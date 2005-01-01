Однако это все - игрушки. Самое интересное было впереди. В BMW Performance Center имеет относительно небольшой собственный трек. Конечно, не «формульная» трасса, но местами довольно интригующий, чтобы понять характер X4. Некоторые виражи имеют существенный перепад высоты, что добавляет «перца».



Несколько кругов с инструктором для знакомства с треком, и погнали! DSC выключена, выпускная система в режиме Sport рычит так, как не ожидаешь от дизеля. 680 нм волной накатываются с низов, а автомат умело перебирает передачи, по крайней мере, лучше, чем пытаешься это делать лепестками под рулем.



Первое, что поражает, так это как шины Yokohama держат до последнего. Благодаря им Х4 слишком послушно для кроссовера ныряет в виражи. Вот он, настоящий баварский характер! Даже тормозя в последний момент, понимаешь, что М-тормоза успеют остановить 1,8-тонный автомобиль, а полный привод Х-Drive, даже без электронного ошейника, удержит машину на курсе. На выходе из быстрого виража Х4 местами успевает мотнуть хвостом, но это только добавляет кайфа.

