Супердизель из-за океана
Тест-драйв BMW X4




















Супердизель из-за океана
Тест-драйв BMW X4
Автор: Сергей Волощенко
Кроссоверы BMW с пометкой Х для всего мира, даже для Германии, изготавливают в США, в городе Спартанбург (штат Южная Каролина). От Украины это 20 часов лету, с тремя-четырьмя пересадками. Однако на какие жертвы не пойдешь, чтобы первым познакомиться с новым поколением BMW X4!
Х4 - средняя модель среди баварских купе-кроссоверов, или Sports Activity Coupe, которая выпускается уже четыре года. С тех пор продано более двухсот тысяч таких авто, а сейчас BMW представила новую генерацию, почти сразу же после появления одноплатформенного Х3. Чем он «возьмет» покупателей, кроме яркого дизайна? Узнаем в Спартанбурге, ведь здесь кроме завода существует очень непростой, а потому интересен испытательный трек.
Эта заветная буква М
Даже сравнивая характеристики нового и предыдущего «икс четвертого», я понимаю, что новинка будет ехать лучше. Ведь машина легче на 50 кг благодаря алюминию в подвеске, имеет лучшую аэродинамику, идеальное распределение масс по осям 50:50 и более широкую колею. А еще - низкий центр тяжести.

Но и это еще не все. Чтобы подчеркнуть спортивный характер этого кроссовера, баварцы предлагают эту модель в трех версиях: xLine M Sport и M Sport X. Заметили? В двух из них присутствует и «магическая» буква М, которая в сочетании с брендом BMW значит спортивный характер, то есть массу удовольствия за рулем.
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Перед полигоном BMW Performance Center в Спартанбурге выстроилась вся линейка «иксов». И хотя Х4 создали на платформе Х3, в них много различий. Так же, как и от предшественника.

Новый «икс четыре» длиннее прошлой генерации на 8 см, на 4 см шире и немного ниже. Из-за этого силуэт кажется более вытянутым. У новичка очень стильная корма. На мой взгляд, она значительно более грациозная, чем в прошлой версии. Возможно, так кажется благодаря узким светодиодным фонарям, которые сильно отличают этот BMW от других.
Кроме этого, у нового Х4 две выпускных трубы и электропривод двери багажника уже в базе. Кроссовер оснащен акустическим ветровым стеклом, которое лучше изолирует салон от шумов. В решетке радиатора - активные заслонки, которые на скорости улучшают аэродинамику.

В эффектном салоне бросается в глаза новый интерфейс мультимедийной системы на 10-дюймовом центральном экране и цветной проекционный дисплей на лобовом стекле. Плюс шикарные спортивные кресла с мощной боковой поддержкой. Несмотря на скошенную крышу, на заднем ряду не тесно. Плюс этот кроссовер с формами купе остается весьма практичным, потому что вмещает в багажник 525 литров. Но туда я даже не заглядывал. Не было времени.
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Черный в красном
Чтобы проверить, насколько купеобразный кроссовер имеет право носить шильник М, берем на тест наиболее яркого представителя – красный Х4 М40d. Да, это не ошибка, впервые в истории бренда немцы выпустили спортивную версию с дизельным мотором.

Кроме трехлитрового дизеля, который выдает 326 сил и гигантские 680 НМ тяги уже с 1750 оборотов, «эмка» имеет еще и спортивную ходовую. У нее зажата и ниже подвеска M Sport, более мощные тормоза, адаптивные амортизаторы и спортивный руль, комфортная на малых скоростях и острая при высоком темпе. Весь этот коктейль весело набирает сотню меньше чем за 5 секунд и азартно бросается в виражи.

Сначала нас выпустили на мокрый круг. Это упражнение должно доказать, что Х4 сохранил настоящий «баварский» характер, ведь момент между колесами распределяется с акцентом на заднюю ось. Поэтому на мокром покрытии драйверы имели возможность сначала попробовать проехаться с включенной электроникой, когда Х4 крепко цепляется всеми колесами, подавляя скольжение.
Следующее упражнение - коротким движением нажимаем кнопку DSC, чтобы электроника перешла в половинчатый режим, допуская незначительные заносы.

А вот когда полностью отключить электронный ограничитель, тогда блокируется задний активный дифференциал. И это на мокром покрытии наделяет кроссовер невероятной способностью... скользить. В этом случае на первый план уже выходит не умение Х4 становиться боком, а навыки управления, чтобы удержать его на дуге в заносе. Но как только попадаешь на недостаточно мокрый участок, широченные задние колеса крепко цепляются за асфальт, и дрифт приходится начинать снова.
А теперь – десерт!
Однако это все - игрушки. Самое интересное было впереди. В BMW Performance Center имеет относительно небольшой собственный трек. Конечно, не «формульная» трасса, но местами довольно интригующий, чтобы понять характер X4. Некоторые виражи имеют существенный перепад высоты, что добавляет «перца».

Несколько кругов с инструктором для знакомства с треком, и погнали! DSC выключена, выпускная система в режиме Sport рычит так, как не ожидаешь от дизеля. 680 нм волной накатываются с низов, а автомат умело перебирает передачи, по крайней мере, лучше, чем пытаешься это делать лепестками под рулем.

Первое, что поражает, так это как шины Yokohama держат до последнего. Благодаря им Х4 слишком послушно для кроссовера ныряет в виражи. Вот он, настоящий баварский характер! Даже тормозя в последний момент, понимаешь, что М-тормоза успеют остановить 1,8-тонный автомобиль, а полный привод Х-Drive, даже без электронного ошейника, удержит машину на курсе. На выходе из быстрого виража Х4 местами успевает мотнуть хвостом, но это только добавляет кайфа.
Настоящая «эмка»
Да, баварцам удалось доказать, что независимо от места производства BMW и принадлежности к модному классу кроссоверов, характер у баварских машин остается неизменным. А благодаря использованию новейших технологий, этот азартный характер дарит владельцу еще больше ярких впечатлений от управления.

А как насчет супердизеля на М-версии? Да, он крутой, может даже круче бензиновой «эмки». У дизеля больше «момента», он экономичнее, потому что укладывается в 6,5-7,4 литров на сотню. Но в Украине версия с таким силовым агрегатом на полмиллиона гривен дороже, чем аналогичный бензиновый M40i. Видимо, это дизельное супероружие все же больше адресовано европейским покупателям. На месте наших любителей быстрых Х4 я выбираю бензиновую «эмку».
Детальнее о модели
Фото: BMW

Технические характеристики BMW X4 M40d
МОТОР
Рабочий объем 2993 см3, мощность 326 к.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 680 Нм при 1750 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, снаряженная масса 1815 кг, полезная нагрузка 640 кг, объем багажника 525 л, объем бака 65 л, клиренс 204 мм.

ПОДВЕСКА
Передняя независимая МакФерсон/задняя независимая многорычажная. Шины передние: 245/45 R 20 шины задние: 275/40 R 20

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.

ЦЕНА: 2 428 654 грн.
Технические характеристики BMW X4 M40d
МОТОР
Рабочий объем 2993 см3, мощность 326 к.с. при 4400 об/мин., крутящий момент 680 Нм при 1750 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4752/1918/1621 мм, база 2864 мм, снаряженная масса 1815 кг, полезная нагрузка 640 кг, объем багажника 525 л, объем бака 65 л, клиренс 204 мм.

ПОДВЕСКА
Передняя независимая МакФерсон/задняя независимая многорычажная. Шины передние: 245/45 R 20 шины задние: 275/40 R 20

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,9 сек. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 7,4/6,1/6,5 л/100 км.

ЦЕНА: 2 428 654 грн.
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