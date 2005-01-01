Динаміки кросоверу, який разом з водієм важить 1340 кіло, вистачає з головою. Так, Mazda 3, з якої я пересів на CX-3 з цим же мотором, їде веселіше, бо набирає сотню майже на секунду швидше. Однак не треба забувати, що СХ-3 має повний привід! Тому 9,6 секунд розгону справляють непогане враження.



А от якщо судити з технічних характеристик, то 120-сильний варіант кросовера з переднім приводом теж не здаватиметься кволим. По-перше, він вкладається в 10 секунд. По-друге, тяга у нього і нашого мотора на 150 сил однакова. Обидва двигуни видають 204 Нм при 2800 обертів. Це означає, що потужність занижено штучно, швидше за все з маркетингових міркувань.



З іншого боку, щоби вийти на максимум тяги, не треба крутити мотор до чотирьох тисяч. Зручно для міської їзди. Ще не дизель, але вже непогано. До речі, порівнюючи з дизелем, варто загадати про економічність моторів Skyactiv. Передньоприводна версія задовольняється середнім "апетитом" у 5,8 л, а повнопривідна СХ-3 спалює на півлітра більше. Зрозуміло, що цифри на папері і в реальному житті відрізняються. Але під час зйомок, коли машина за кілька днів змушена показати все на що здатна, 8 літрів на виході – це теж непогана цифра.



Динамічно налаштовані водії підкреслили, що автомат в багатьох ситуаціях теж думає про аппетит і зайвий раз не реагує на незначні переміщення педалі газу. Саме для настрою поїхати швидше у автомата є кнопка Sport. Ось тут і складається пазл. Ходова, яка без проблем витримала би і потужніший мотор, точне і прозоре кермо, яке при цьому не дратує якоюсь нервозністю і автомат, котрий став нагадувати оголений нерв. Але, на диво, довго так їхати чомусь не хочеться. Порушується гармонія тихого і комфортного автомобіля.

