МОТОР
Робочий об'єм 1998 см3, потужність 110 кВт (150 к.с.) при 6000 об/хв., обертальний момент 204 Нм при 2800 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4265/1765/1535 мм, база 2570 мм, споряджена маса 1340 кг, корисне навантаження 455 кг, об'єм багажника 287 л, об'єм бака 44 л.
ПІДВІСКА
Підвіска: MакФерсон/напівзалежна. Шини передні/задні: 215/50 R 18
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,6 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 7,8/5,5/6,3 л.
ЦІНА: від 599 000 грн.