ДВИГУН
Робочий об'єм 2488 см3, потужність 170 кВт (231 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 420 Нм при 2000 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 7 місць, розміри: (довжина/ширина/висота): 5075/1969/1747 мм, база 2930 мм, споряджена маса 1985 кг, корисне навантаження 575 кг, об'єм багажника 230/840 л, об'єм бака 74 л.
ПІДВІСКА
Підвіска (передня/задня) MакФерсон/багатоважільна незалежна. Шини: 255/50 R 20. Кліренс 220 мм.
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 210 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,6 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 12,9/7,3/9,4 л.
ЦІНА: 1 419 000 грн.