Постійно тримаючи в пам'яті, що СХ-9 «американка», чекаєш якоїсь дисципліни, де кросовер не дотягне до європейських стандартів. Але за відчуттями від їзди складається доволі гармонійний образ. Ніби це великий універсал Mazda6, хіба що важчий і вищий. Прозоре налите опором кермо, еластична підвіска, яка якимось дивним чином маскує велику масу машини, непоганий баланс шасі у віражах, зразкова взаємодія мотора й автомата на 6 передач, який має спортивний режим. А ще - абсолютна тиша в салоні.



Здається, що повну свободу дій під час створення машини дали дизайнерам і спеціалістам зі звукоізоляції. І вони змагалися, хто ж краще зробить свою роботу. СХ-9 приховує всі звуки, які тільки могли би просочитися в салон. Навіть звук двигуна. І це може зіграти поганий жарт з водієм, бо «Мазда» безсоромно маскує реальну швидкість. Ти не помічаєш, як набираєш 150 км за годину. І все б нічого, якби не слабкуваті гальма. Навіть непідресорені маси підвіски пробачаєш цій машині, адже взуто її у величезні ефектні 20-дюймові диски. А от гальма – це вже мабуть «привіт» із-за океану. Швидше за все, вони дісталися від однієї з існуючих моделей, але впоратися з новим темпераментом і вагою, яка зросла їм вже важко. І це вдвічі прикріше, адже повертати СХ-9 вміє.



Незважаючи на те, що Mazda CX-9 створювали для американського ринку, де великі машини звикли їздити прямими, цей зразок інженерії непогано повертає і за відчуттями від їзди тягне на одного з кращих представників класу. Японці кажуть, що приємна керованість стала результатом використання системи G-Vectoring Control, яка вміє зменшувати тягу на передніх колесах у повороті, аби завантажити їх і покращити реакції на кермо.