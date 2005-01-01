По бездоріжжю – з азартом!
Тест-драйв Suzuki Vitara S


















По бездоріжжю – з азартом!
Тест-драйв Suzuki Vitara S


Автор: Сергій Волощенко
Після кількох днів за кермом Suzuki Vitara S зі 140-сильним турбомотором вже не уявляєш темпераментної їзди без азартної «турбохвилі». І так, це справді один з найшвидших кросоверів в класі!
Коли на ринку з'явилася нова Vitara, вона влаштувала справжній фурор в класі. До цього марка була відома як виробник позашляховиків зі справжнім повним приводом, тобто роздавальними коробками і пониженим рядом передач. А тепер все змінилося, бо після появи SX4, японці підсилили ряди кросоверів іще однією моделлю - Suzuki Vitara.

А з появою швидкої версії Vitara S з 1,4-літровим турбомотором Boosterjet цей Suzuki не впізнати і поготів. У нього темперамент, про який минулі моделі цієї японської марки і мріяти не могли. Тепер це жвавий кросовер, який може стати альтернативою навіть гарячим хетчбекам. Не дивно, що нова Vitara, яку, до речі, збирають в Угорщині, продається дуже добре, на заздрість конкурентам.
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S – це не клас, це топ-версія
На сьогоднішній день Vitara S - не тільки найшвидша, але й найбагатша і найдорожча комплектація цієї марки. Вона підкреслює спортивний характер решіткою з квадратними секціями, чорними легкосплавними дисками, червоними контурами в фарах та в салоні, а також яскраво-червоною стрічкою на кермі та замшевих кріслах.

Vitara вивела марку на новий рівень популярності, а S-ка повернула їй характер й відчуття швидкої їзди. Її 140 турбо сил у дуеті зі швидкою автоматичною коробкою передач здаються неймовірно тренованими. На моїй пам'яті це найшвидший в історії марки кроссовер. 220 номів напрочуд наполегливо штовхають «Вітару» вперед - розгін до сотні займає тільки 10,2 секунд. Більше того, наші інструментальні вимірювання показали, що вона розганяється принаймні на півтори секунди краще, ніж вказано в заводських характеристиках.
Така динаміка стала можливою в першу чергу за рахунок того, що Vitara важить усього 1200 «кіло». Тому її темперамент з легкістю можна порівнювати з динамікою колишніх GTI. Але ж водії тих машин могли лише мріяти про кліренс 185 мм.
Не треба руками!
Vitara для мене - це той варіант, коли щодня можна спокійно їздити на роботу, а за нагоди «прохопити» зв'язку віражів чи навіть виїхати на трек.

Мені подобається, як під легенький свист турбіни м'яко, але швидко наростає тяга. Подобається, як відгукується педаль газу на найменші натискання, і як з ледь помітною хрипотою звучить випускна система. На окремі компліменти заслуговує неймовірно чутлива автоматична КП. Вона вміє м'яко перебирати передачі, але не губиться й під час перегонів.
Якщо хочете виграти старт зі світлофора, не обов'язково переходити в ручний режим. При старті з місця автомат вміло використовує обертальний момент і не перекручує двигун. Більше того, користуючись пелюстками, є шанс зробити це гірше.

Аби отримати такий бойовий коктейль, японцям з Suzuki навіть не довелося перелаштовувати ходову. Вона і так, неначе натягнута тятива лука. Це шасі завжди готове кудись повертати. Інколи навіть занадто азартне, і ти відчуваєш це навіть на прямій. Тому завантаженою Vitara S їде трохи комфортніше, майже не відчуваючи ваги пасажирів. І це теж плюс на користь мотора.

Vitara S - це той приклад, коли сучасні технології дозволяють поєднати темперамент та економічність. Це й не дивно, адже об'єм мотора зменшився на 200 кубів, а «сил» стало більше.

Окрім найліпшої динаміки "Еска" лишається ще й кращою з точки зору економічності. Якщо не зловживати педаллю газу, то вона виходить майже на дизельний рівень економії - вкладається усього в 5,3 літри на кожні 100 км в заміському режимі. Довга шоста передача допомагає економити, до того ж електроніка завжди намагається швидше перейти на найвищу сходинку. І це без жодного "старт-стопу", чисте моторобудування! Звичайно ж, допомагає безпосереднє впорскування пального, яке дозує мінімальні порції бензину.
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Краще повний
Жвавий темперамент дозволяє краще реалізувати повний привід. На мій погляд, немає сенсу обирати передньопривідну версію. Зекономите 50 тисяч гривень, але втратите всесезонність. Більше того, на версії «4х4» взимку можна дрифтувати!

Повнопривідні версії оснащено системою AllGrip, яка має режими Auto, Sport, Snow або Lock. В залежності від обраного режиму змінюються налаштування чутливості педалі газу, роботи автомата та повного приводу. Певна річ, режим Sport на асфальті додає темпераменту, а от Snow та Lock - це вже суто позашляхові налаштування. І завдяки коротким звисам та непоганому кліренсу Vitara впевнено почувається на підступних ділянках за межами асфальту. Допомагає ще й мінімальна маса. Головне - не забути заздалегідь увімкнути потрібний режим.
Докладніше про модель
І найцікавіше: попри компактні розміри, Vitara не виглядає маленьким автомобілем. В довжину вона має 417 см, тобто на 10 см довша за тридверну Grand Vitara, і при цьому така ж висока. Тому в салоні за рахунок вертикальної посадки не відчуваєш браку місця. А невелика ширина кузова дає свої переваги для маневрування у щільному трафіку чи вузеньких вулицях. До того ж пласкі боки і великі дзеркала дають першокласний огляд і відчуття габаритів. Тож як я вже казав на початку, такий SUV відмінно почувається в міських джунглях. А жвавий характер дає йому змогу дуже активно пересуватись, причому незалежно від стану покриття під колесами.
Фото: Владислав Плєшаков

Технічні характеристики
Suzuki Vitara S
МОТОР
Робочий об'єм 1373 см3, потужність 103 кВт (140 к.с.) при 5500 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4174/1775/1610 мм, база 2500 мм, споряджена маса 1235 кг, корисне навантаження 495 кг, об'єм багажника 375 л, об'єм бака 47 л.

ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 215/60R16

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 7,9/5,3/6,3 л.

ЦІНА: 618 000 грн.
Технічні характеристики
Suzuki Vitara S
МОТОР
Робочий об'єм 1373 см3, потужність 103 кВт (140 к.с.) при 5500 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1500 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4174/1775/1610 мм, база 2500 мм, споряджена маса 1235 кг, корисне навантаження 495 кг, об'єм багажника 375 л, об'єм бака 47 л.

ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 215/60R16

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 7,9/5,3/6,3 л.

ЦІНА: 618 000 грн.
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