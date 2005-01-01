Якщо хочете виграти старт зі світлофора, не обов'язково переходити в ручний режим. При старті з місця автомат вміло використовує обертальний момент і не перекручує двигун. Більше того, користуючись пелюстками, є шанс зробити це гірше.



Аби отримати такий бойовий коктейль, японцям з Suzuki навіть не довелося перелаштовувати ходову. Вона і так, неначе натягнута тятива лука. Це шасі завжди готове кудись повертати. Інколи навіть занадто азартне, і ти відчуваєш це навіть на прямій. Тому завантаженою Vitara S їде трохи комфортніше, майже не відчуваючи ваги пасажирів. І це теж плюс на користь мотора.



Vitara S - це той приклад, коли сучасні технології дозволяють поєднати темперамент та економічність. Це й не дивно, адже об'єм мотора зменшився на 200 кубів, а «сил» стало більше.



Окрім найліпшої динаміки "Еска" лишається ще й кращою з точки зору економічності. Якщо не зловживати педаллю газу, то вона виходить майже на дизельний рівень економії - вкладається усього в 5,3 літри на кожні 100 км в заміському режимі. Довга шоста передача допомагає економити, до того ж електроніка завжди намагається швидше перейти на найвищу сходинку. І це без жодного "старт-стопу", чисте моторобудування! Звичайно ж, допомагає безпосереднє впорскування пального, яке дозує мінімальні порції бензину.

