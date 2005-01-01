МОТОР
Робочий об'єм 1373 см3, потужність 103 кВт (140 к.с.) при 5500 об/хв., обертальний момент 220 Нм при 1500 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привід, автоматична 6-швидкісна коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4174/1775/1610 мм, база 2500 мм, споряджена маса 1235 кг, корисне навантаження 495 кг, об'єм багажника 375 л, об'єм бака 47 л.
ПІДВІСКА
Підвіска MакФерсон/напівзалежна. Шини: 215/60R16
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 200 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,2 с. Витрата пального на 100 км (місто/шосе/змішаний): 7,9/5,3/6,3 л.
ЦІНА: 618 000 грн.