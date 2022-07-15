Toyota Land Cruiser 300 матиме одразу дві нестандартні версії. Створили їх ентузіасти у різних кінцях світу.

У Австралії уже виготовляють і продають пікап Toyota Land Cruiser 300. Позашляховику подовжують раму на 70-80 см і зрізують задню частину. На вибір пропонують версії з довжиною вантажного кузова 1,8-2,1 м та повною масою 3,8-4,5 тони.

Читайте також: Замовлення на Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX більше не приймаються

Пікап доступний лише з 3,3-літровим 299-сильним турбодизелем. Його 700 Н∙м обертального моменту достатньо, щоб тягнути причіп вагою 3,5-4,2 тони (в залежності від версії).

А у ОАЕ Toyota Land Cruiser 300 перетворили на розкішний позашляховий кабріолет. Йому зрізали дах та встановили дуги безпеки. Цікаво, що залишилися усі три ряди крісел. Такий Крузак обладнано 3,5-літровим бензиновим V6 твін турбо на 415 к. с.