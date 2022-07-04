Toyota припинила приймати замовлення на Land Cruiser 300, Lexus LX та NX. Скільки триватиме фактичне обмеження продажів, поки невідомо.

Японські ЗМІ стверджують, що терміни очікування деяких комплектацій Land Cruiser 300 наблизилися до позначки п’ять років, тому Toyota була змушена вдатися до непопулярних заходів. Такий довгий цикл обробки заявок означає, що оснащення позашляховиків на момент оформлення замовлення та в момент постачання може відрізнятися.

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Попри ажіотажний попит, Toyota не стала підіймати ціни на Land Cruiser 300. При цьому на вторинному ринку ціни значно вищі. Зі спекулянтами Toyota бореться, змушуючи покупців підписувати заборону на перепродаж протягом певного часу.

Ймовірно, японська корпорація все ще відчуває дефіцит напівпровідників, але не хоче продавати «спрощені» автомобілі. Станом на зараз Land Cruiser 300 збирають лише в Японії на заводі Аїчі, але найближчим часом позашляховики можуть локалізувати у Китаї на підприємстві FAW-Toyota, що допоможе впоратися з підвищеним попитом.