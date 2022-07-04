Toyota прекратила принимать заказы на Land Cruiser 300, Lexus LX и NX. Сколько продлится фактическое ограничение продаж, пока неизвестно.

Японские СМИ утверждают, что сроки ожидания некоторых комплектаций Land Cruiser 300 приблизились к отметке пять лет, поэтому Toyota была вынуждена прибегнуть к непопулярным мерам. Такой долгий цикл обработки заявок означает, что оснащение внедорожников на момент оформления заказа и в момент поставки может отличаться.

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Несмотря на ажиотажный спрос, Toyota не стала поднимать цены на Land Cruiser 300. При этом на вторичном рынке цены значительно выше. Со спекулянтами Toyota борется, заставляя покупателей подписывать запрет на перепродажу в течение определенного времени.

Вероятно, японская корпорация все еще испытывает дефицит полупроводников, но не хочет продавать “упрощенные” автомобили. По состоянию на сейчас Land Cruiser 300 собирают только в Японии на заводе Аичи, но в ближайшее время внедорожники могут локализовать в Китае на предприятии FAW-Toyota, что поможет справиться с повышенным спросом.