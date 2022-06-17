Машина получила самый высокий класс защиты VR7.

Канадская компания INKAS, занимающаяся защитой автомобилей, создала бронированный Toyota Land Cruiser 300 по самому высокому классу защиты VR7. Чтобы показать защищенность машины от разного оружия, канадцы обстреляли машину со всех сторон.

В общей сложности по бронированному Toyota Land Cruiser 300 было выпущено 780 пуль разного калибра. Также на крыше автомобиля и под ним взорвали по несколько гранат, причем часть из них одновременно. А в финале в двух метрах взорвалось 15 кг тротила.

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После такой атаки автомобиль ожидаемо стал похож на кучу металла. Но это только снаружи – с главной задачей, а именно сохранением жизней водителя и пассажиров, он справился.

Результат оказался отличным – нулевая внутренняя деформация, все двери, окна и конструкция автомобиля выдержали обстрелы и взрывы.