Снаружи отличить обычный легковой автомобиль от его бронированной версии не очень сложно. Но есть случаи, когда защиту нужно замаскировать.

Словосочетание “бронированный автомобиль” обычно вызывает ассоциации с крутыми внедорожниками, роскошными седанами и утилитарными инкассаторами.

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Однако иногда броня достается неприметным автомобилям, которые нельзя заподозрить в защите от автоматных очередей или подрыве гранат. Расскажем о пятерке именно таких.

Volkswagen Beetle

Полтора года назад на продажу выставлялся защищенный Volkswagen Beetle 1978 года выпуска (на главном фото). Когда-то его приобрел бизнесмен из Болоньи для защиты родных от местных мафиози. Машину никогда не восстанавливали. Штатный 1,2-литровый двигатель развивает 34 л.с., тормоза тоже стандартные. Перед продажей хозяин вернул кузову первоначальный оттенок и отключил полицейскую сирену. Этот “Жук” преодолел более 45 тысяч километров. Родня заказчика ездила на автомобиле регулярно до 1984 года. Затем в Италии снова стало безопасно, и они сменили броневик на обычную машину.

Skoda Superb

Четыре года назад в Великобритании показали универсал с защитой от подрыва гранат и обстрелов из автоматов, а оценили машину почти как Porsche Panamera Turbo – в 118 688 фунтов стерлингов. У автомобиля пуленепробиваемое стекло, кузовные детали из стали горячего формования и композитов, усиленные подвеска и тормоза, проблесковые маячки и сирена. Специальные шины позволяют проехать какое-то расстояние даже на спущенных колесах. Мотор штатный: 2,0-литровый турбодизель выдает 190 л. и 400 Нм.

Alfa Romeo Giulia

В прошлом году итальянские карабинеры получили 1770 машин с защитой уровня B4: сотрудничество полиции и автопроизводителя длится уже семь десятилетий. На крыше появились проблесковые маячки, а на наружных зеркалах – стробоскопы. Основной черный цвет кузова сочетается с красными полосами и белой крышей, а также надписи Carabinieri. Автомобиль вмещает трех правоохранителей и одного задержанного. Если римские и миланские полицейские имеют по одному седану в 510-сильной модификации Quadrifoglio, то в этот раз за основу взято более скромное исполнение с двухлитровым 197-сильным турбодвигателем – машина набирает “сотню” за 6,6 секунды и разгоняется до максимальных 230 км/ч.

Volkswagen Jetta

В США девятилетний седан немецкой марки был оценен в 28 тысяч долларов, хотя новый автомобиль в свое время стоил 26 тысяч. Большая сумма обусловлена скрытой броней четвертого уровня, способной уберечь от обстрелов из автоматов: она обошлась в 53 тысячи долларов. Хозяин машины по долгу службы часто ездил из Техаса в Мексику и опасался нападений преступников. Впрочем, ему повезло – автомобиль никогда не попадал под обстрел.

DS7 Crossback Elysee

Оказывается, даже президентский броневик может оказаться незаметным снаружи. В прошлом году Эммануэль Макрон получил уже второй подряд кроссовер премиального французского бренда. Внешние отличия машины – колеса диаметром 20 дюймов, складывающиеся флагштоки и проблесковые маячки в решетке радиатора. Основой стала модификация E-Tense 300 с 300-сильной гибридной установкой, включающая двигатель объемом 1,6 литра и электродвигатель сзади. Колесная база увеличена на 200 мм (до 2938), а длина равна 4790 мм. Задний диван заменен парой отдельных сидений с обогревом, вентиляцией и электрическими регулировками. Между креслами разместили широкий центральный тоннель.