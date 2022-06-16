Зовні відрізнити звичайний легковий автомобіль від його броньованої версії не дуже складно. Але є випадки, коли захист потрібно замаскувати.

Словосполучення “броньований автомобіль” зазвичай викликає асоціації з крутими позашляховиками, розкішними седанами та утилітарними інкасаторами.

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Однак іноді броня дістається непримітним автомобілям, які не можна запідозрити у наявності захисту від автоматних черг чи підриву гранат. Розповімо про п’ятірку саме таких.

Volkswagen Beetle

Півтора року тому на продаж виставляли захищений Volkswagen Beetle 1978 року випуску (на головному фото). Колись його придбав бізнесмен з Болоньї для захисту своїх рідних від місцевих мафіозі. Машину ніколи не відновлювали. Штатний 1,2-літровий двигун розвиває 34 к.с., гальма теж стандартні. Перед продажем господар повернув кузову початковий відтінок і відключив поліційну сирену. Цей «Жук» подолав понад 45 тисяч кілометрів. Рідня замовника їздила на автомобілі регулярно до 1984 року. Потім в Італії знову стало безпечно, і вони змінили броньовик на звичайну машину.

Skoda Superb

Чотири роки тому у Великій Британії показали універсал із захистом від підриву гранат та обстрілу з автоматів, а оцінили машину майже як Porsche Panamera Turbo – у 118 688 фунтів стерлінгів. У автомобіля куленепробивне скло, кузовні деталі зі сталі гарячого формування та композитів, посилені підвіска та гальма, проблискові маячки та сирена. Спеціальні шини дають можливість проїхати якусь відстань навіть на спущених колесах. Мотор штатний: 2,0-літровий турбодизель видає 190 к.с. та 400 Нм.

Alfa Romeo Giulia

Минулого року італійські карабінери отримали 1770 машин із захистом рівня B4: співпраця поліції та автовиробника триває вже сім десятиліть. На даху з’явилися проблискові маячки, а зовнішніх дзеркалах – стробоскопи. Основний чорний колір кузова поєднується з червоними смугами та білим дахом, а також додані написи Carabinieri. Автомобіль вміщує трьох правоохоронців та одного затриманого. Якщо римські та міланські поліціянти мають по одному седану в 510-сильній модифікації Quadrifoglio, то цього разу за основу взято скромніше виконання з дволітровим 197-сильним турбодвигуном – машина набирає «сотню» за 6,6 секунди й розганяється до максимальних 230 км/год.

Volkswagen Jetta

У США дев’ятирічний седан німецької марки оцінили у 28 тисяч доларів, хоча новий автомобіль свого часу коштував 26 тисяч. Велика сума обумовлена прихованою бронею четвертого рівня, здатною вберегти від обстрілу з автоматів: вона обійшлася в 53 тисячі доларів. Господар машини за обов’язком служби часто їздив з Техасу до Мексики та побоювався нападів злочинців. Втім, йому пощастило – автомобіль ніколи не потрапляв під обстріл.

DS7 Crossback Elysee

Виявляється, навіть президентський броньовик може бути непомітним зовні. Минулого року Еммануель Макрон отримав уже другий поспіль кросовер преміального французького бренду. Зовнішні відмінності машини – колеса діаметром 20 дюймів, флагштоки, що складаються, і проблискові маячки в решітці радіатора. Основою стала модифікація E-Tense 300 з 300-сильною гібридною установкою, що включає двигун об’ємом 1,6 літра та електродвигун ззаду. Колісна база збільшена на 200 мм (до 2938), а довжина дорівнює 4790 мм. Задній диван замінений парою окремих сидінь з обігрівом, вентиляцією та електричними регулюваннями. Між кріслами розташували широкий центральний тунель.