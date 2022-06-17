Машина отримала найвищий клас захисту VR7.

Канадська компанія INKAS, яка займається захистом автомобілів, створила броньований Toyota Land Cruiser 300 за найвищим класом захисту VR7. Щоб показати захищеність машини від різноманітної зброї, канадці обстріляли машину зі всіх боків.

Загалом по броньованому Toyota Land Cruiser 300 було випущено 780 куль різного калібру. Також на даху автомобіля та під ним підірвали по кілька гранат, причому частину з них – одночасно. А у фіналі за два метри вибухнуло 15 кг тротилу.

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Після такої атаки автомобіль очікувано став схожим на купу металу. Але це лише зовні – з головним завданням, а саме збереженням життів водіїв та пасажирів, він впорався.

Результат виявився прекрасним – нульова внутрішня деформація, усі двері, вікна та конструкція автомобіля витримали обстріли та вибухи.