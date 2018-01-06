Два японських бренди – Toyota та Lexus, а також корейці з Kіа у 2017 році очолили рейтинг найнадійніших марок автомобілів за версією видання Consumer Reports.

При складанні рейтингу видання використовувало дані, отримані в ході опитувань автовласників.

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Загалом у рейтингу – 27 марок. У топ-10 потрапили також Audi, BMW, Subaru, Infinity, Buick, Honda та Hyundai.



Найнадійніші авто-2017

А от найбільш надійною автівкою, за результатом опитування Consumer Reports, визнано Kia Niro. У трійці також Subaru BRZ та Toyota 86.



Найнадійніші моделі авто-2017

А от найбільш проблемною автівкою визнано Chevrolet Camaro, власники якого найчастіше скаржаться на проблеми з коробкою передач, електронікою та керуванням. На другому місці "антирейтингу" – Mercedes-Benz GLC, користувачі якого скаржаться на проблеми з гальмами, підвіскою та силовою установкою, а третім у списку йде Jaguar F-Pace – найслабкішими місцями в цієї автівки є система управління та електроніка.