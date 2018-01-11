Корпорація Toyota забезпечить підтримку голосового помічника Amazon Alexa в своїх автомобілях.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Голосове управління значно спрощує взаємодію водія з транспортним засобом під час руху. Відтепер водії завдяки голосовому помічнику Alexa, не відволікаючись від кермування, зможуть віддавати команди бортовому комп'ютеру.

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Наприклад, автомобілісти зможуть звернутися до голосового асистента з проханням озвучити новини, включити певну музичну композицію або змінити температуру, на яку налаштована кліматична установка.

Варто зазначити, що Amazon Alexa – це голосовий помічник, який розробила компанія Amazon. Він вбудовується виробником в невеликі колонки, які ставлять у будинку. Він вміє розрізняти голоси власників будинку, або тих, хто там проживає, виконувати різного роду команди, керувати розумним будинком, робити покупки в Інтернеті та шукати там же інформацію за запитом голосу.