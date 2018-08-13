Президент США обурений намірами виробника мотоциклів перенести виробництво за межі США та закликає американців бойкотувати Harley Davidson.

Президент Дональд Трамп відновив словесну війну проти американського виробника мотоциклів Harley Davidson, засуджуючи плани компанії щодо переносу виробництва за кордон та закликав американців до бойкотування її продукції. Про це повідомляє CNBC.

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“Багато власників Harley Davidson планують бойкотувати компанію, якщо виробництво буде перенесено за кордон. Чудово! Більшість інших компаній йдуть в напрямку до нас, включно із конкурентами Harley. Дійсно невдалий крок!”, – написав Трамп.

Harley Davidson все більше інвестує у виробництво з кордоном, щоб уникнути імпортних мит. Виробник мототехніки із 115-річною історією потрапив під шквал критики, після того, як в червні оголосив про плани перемістити виробництво із США до Європи, щоб уникнути імпортних мит ЄС.

Міжнародні плани Harley Davidson включають також просування на ринках Індії та Китаю, оскільки продажі в США скоротились на тлі відсутності покупців.

Згідно із даними World`s Top Exports, загальний обсяг глобальних продажів від експорту мотоциклів в 207 році склав $24,1 млрд, при цьому найбільше мототехніки компанії купували країни Азії. Друге місце зайняли європейські експортери.

Генеральний директор Harley Davidson Метт Леватич пояснив, що компанія повинна це зробити, і його рішення не стосується політики. ”Ми просто маємо справу з тим, з чим нам доводиться мати справу, ми не політична організація. Ми дуже багато працювали над тим, щоб бути аполітичними в нашому бізнесі та підході до наших клієнтів по усьому світі”, – сказав він.

З початку року, акції Harley Davidson, які торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, впали приблизно на 9%.

Нагадаємо: в червні стало відомо, що вартість мотоциклів Harley Davidson в країнах ЄС збільшиться в середньому на 2,2 тис. через мита, які ЄС ввів як захід у відповідь на дії США на ринках сталі та алюмінію. З огляду на це, компанія прийняла рішення перенести частину виробництва продукції, призначеної для європейських країн, за межі США.

Як повідомлялось, Трамп обурився таким рішенням легендарного виробника мотоциклів та сказав, що компанія стала “першою, яка підняла білий прапор”.