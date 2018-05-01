Винним визнано водія трамвая, та цього могло б і не трапитись, якби водії легкових автомобілів не виїхали на "зайняте перехрестя".

На цьому відео водії автомобілів, що стояли на трамвайних коліях для виконання повороту, правил не порушують, тоді як водій трамвая перевищив швидкість і не встиг вчасно зупинитись. Але біда могла й не трапитись.

Інцидент трапився на вулицях Казані. Трамвай на повній швидкості в’їхав у автомобілі, завдавши значної шкоди кільком машинам, та травмувавши молоду жінку й малолітню дитину. Потерпілих госпіталізовано. Водія трамвая визнано винним.

Питання про трамвай частіше за інших заганяють у глухий кут тих, хто складає іспити на водійські права. І хоча у цьому випадку водії легкових авто правил не порушували, аварії можна було б уникнути, якби для повороту вони не виїжджали на колії, а залишились у своєму лівому ряду з увімкненим сигналом повороту.

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