Навіть улюбленець миролюбних хіппі може бути небезпечним для ворогів.

Чергова франшиза про Трансформерів називаєтсья Bumblebee і розповідає історію одного з головних героїв попередніх блокбастерів.

Bumblebee у перекладі з англійської означає Джміль. До цього часу у подобі автомобіля Бамблбі мав форми Chevrolet Camaro – жовтого масл-кара з чорними стрічками, та для нового епізоду творці Трансформерів вирішили використати замість нього старенький Volkswagen Beetle. У цьому є певна логіка, адже Beetle означає комаха.

Судячи з трейлеру, протягом фільму Bumblebee змінить округлі форми добряги на агресивні кути роззлюченого джмеля, аби ефективно захистити свою юну подругу та й усе людство.

На екрани фільм Bumblebee вийде наприкінці грудня цього року.

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