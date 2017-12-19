Сильні снігопади ускладнюють рух транспорту на дорогах України. Укравтодор просить не користуватися особистим транспортом.

На сайті Укравтодору з'являються новини про відновлення руху на деяких ділянках доріг. Однак соціальні мережі рясніють фотографіями заблокованих трас, фур, що застрягли, і багатокілометрових пробок. Так, користувачі соцмереж, які намагаються дістатися з Вінниці до Києва, повідомляють про проблеми на житомирському напрямку.

Фурам і вантажівкам доводиться найскладніше

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Також Укравтодор попереджає про введеня обмежень на рух многотонажного транспорту. Обмеження введені в Київській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Вінницькій областях.