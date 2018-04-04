На другому засіданні профільного комітету Ніна Южаніна оприлюднила офіційні данні що до кількості діючих страхових полісів, що стосуються автомобілів на іноземній реєстрації.

За словами пані Южаніної на даний момент в Україні є чинними лише 140 тисяч страхових полісів виданих до автомобілів на іноземній реєстрації. Такі данні комітету надало Моторне транспортне страхове бюро України (МСТБУ).

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В той же час за офіційними даними Даржавної фіскальної служби України станом на 31 січня 2018 року на митній території України перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Виходить, три чверті автомобілів з іноземною реєстрацією, які знаходяться за раз на території України не мають чинного страхового полісу.

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