В законопроекті Ніни Южаніної описано, яким чином держава збирається перекрити можливість ввозити автомобілі без розмитнення.

Оприлюднено законопроект, який голова Комітету з митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна надала активістам нерозмитнених авто для ознайомлення. Його виклали на сторінці Фейсбук активісти руху "АвтоЄвроСила", які вели перемовини з депутатами щодо легалізації незаконно завезених в Україну автомобілів.

В ньому чітко прописано, як буде вирішена проблема нелегального ввозу та експлуатації автомобілів на іноземній реєстрації по території України.

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Зокрема, проектом передбачено, що усі автомобілі, які будуть ввезені в режимі транзиту, мають бути зареєстровані в Україні протягом 30 днів після перетину кордону. Причому це може бути лише один автомобіль на особу. Якщо громадянин ввозить більше одного авто, він сплачує гарантований платіж у розмірі повної ставки розмитнення (мито, акциз, ПДВ). Якщо термін транзиту порушується, грошова застава не повертається.

Окрім того, якщо термін транзиту автомобіля перевищено більш, ніж на місяць, громадянин має сплатити штраф у розмірі 170 000 грн (10 000 неоподатковуваних мінімумів громадян). Такий штраф має стати серйозною перешкодою для порушення строків транзиту, яким зараз користуються власників автомобілів на "євробляхах".

Законодавці також пропонують перекрити схему "верблюдів", тобто ввезення в Україну автомобілів іноземцями, які потім передають машину українцям. За таке правопорушення іноземець має сплатити штраф у розмірі 17 000 грн (тисяча неоподаткованих мінімумів). Таким чином, бажаючих стати "верблюдом" серед іноземців має поменшати.

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Керувати автомобілем, який був ввезений "верблюдом", також стане дуже дорого. За таке порушення у Кодексі про адміністративні правопорушення (КуАП) хочуть вписати статтю зі штрафом у 8500 грн, а повторне виявлення – у 17 000 грн.

У випадку виявлення порушень митних правил автомобіль вилучається, а штраф за таке порушення буде нарахованим, навіть якщо громадянин не отримав повідомлення про нього.

Законопроектом передбачений обмін інформації про автомобілі, які перетнули кордон, між держорганами: Прикордонною, Митною службами та Національною поліцією. Таким чином, поліція на дорозі зможе перевіряти, чи не порушив даний автомобіль терміни перебування в Україні. Всі ці органи будуть письмово сповіщати один одного про порушників, їх затримання та несплату штрафів.

Таким чином, законопроект Комітету митної політики Верховної Ради, який був переданий для ознайомлення активістам "АвтоЄвроСили", перекриває практично всі методи ввозу та користування "євробляхами" в Україні.

Нагадаємо, що глава Комітету Ніна Южаніна наголосила, що дана частина проекту про легалізацію "євроблях" є незмінною. Обговорюватись може лише ставка, за якою будуть легалізовані автомобілі, які незаконно перебувають в Україні. Як тільки активісти "АвтоЄвроСили" ознайомились з цим документом, одразу вирішили протестувати – на своїй сторінці в Фейсбук вони агітують вийти під стіни парламенту вже зранку 3 квітня.

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