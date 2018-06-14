Статистичний зріз, котрий щорічно публікує нафтова компанія ВР, цього року показує не дуже втішну динаміку енергетичної галузі.

Один з провідних світових операторів ринку нафтопродуктів, компанія ВР, раніше відома як British Petroleum, представила свій щорічний звіт зі статистичними данними про сектор енергетики.

Нижче наводимо стислий список фактів, викладений у звіті Statistical Review of World Energy від ВР за 2017 рік.

Глобальний попит на енергію у 2017 році зріс на 2,2%;

17-відсотковий приріст енергії з чистих джерел, таких як сонячна енергія та вітер, мало вплинули на переважання викопного палива в умовах швидко зростаючої світової економіки;

Попит на вуглеводні продукти значно зріс, головним продуктом є природний газ, споживання котрого зросло на 3% – це найбільша динаміка з 2010 року;

Попит на нафту виріс на 1,8% – значно більше, ніж за попередні 10 років;

Використання вугілля вперше з 2013 року збільшилося на 1%, переважно з боку Індії та Китаю;

Частка вугілля у виробництві електроенергії сьогодні залишається на рівні близько 38 відсотків, ця цифра є практично незмінною з 1997 року;

Частка не-викопного палива трохи опустилася, оскільки потужність ядерної енергетики зменшилась;

Більше третини забруднення атмосфери вуглецем спричинено виробництвом електроенергії;

Викиди вуглецю виросли в минулому році на 1,6%;

Ціни на нафту у 2017 році були найвищими з 2014 року;

Завдяки сланцевій нафті Сполучені Штати у 2017 році обігнали Саудівську Аравію, ставши другим за величиною у світі виробником нафти після Росії;

У відповідь на випуск продукції Сполучених Штатів, ОПЕК, Росія та інші великі виробники нафти скоротили свою глобальну продуктивність на 1,8 мільйона барелів на день, аби обмежити запаси та збільшити ціни.

Проте США з жовтня 2016 року збільшили виробництво нафти та природного газу до 2 млн барелів, що у значій мірі компенсувало обмеження.

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