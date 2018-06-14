Статистичний зріз, котрий щорічно публікує нафтова компанія ВР, цього року показує не дуже втішну динаміку енергетичної галузі.
Один з провідних світових операторів ринку нафтопродуктів, компанія ВР, раніше відома як British Petroleum, представила свій щорічний звіт зі статистичними данними про сектор енергетики.
Нижче наводимо стислий список фактів, викладений у звіті Statistical Review of World Energy від ВР за 2017 рік.
- Глобальний попит на енергію у 2017 році зріс на 2,2%;
- 17-відсотковий приріст енергії з чистих джерел, таких як сонячна енергія та вітер, мало вплинули на переважання викопного палива в умовах швидко зростаючої світової економіки;
- Попит на вуглеводні продукти значно зріс, головним продуктом є природний газ, споживання котрого зросло на 3% – це найбільша динаміка з 2010 року;
- Попит на нафту виріс на 1,8% – значно більше, ніж за попередні 10 років;
- Використання вугілля вперше з 2013 року збільшилося на 1%, переважно з боку Індії та Китаю;
- Частка вугілля у виробництві електроенергії сьогодні залишається на рівні близько 38 відсотків, ця цифра є практично незмінною з 1997 року;
- Частка не-викопного палива трохи опустилася, оскільки потужність ядерної енергетики зменшилась;
- Більше третини забруднення атмосфери вуглецем спричинено виробництвом електроенергії;
- Викиди вуглецю виросли в минулому році на 1,6%;
- Ціни на нафту у 2017 році були найвищими з 2014 року;
- Завдяки сланцевій нафті Сполучені Штати у 2017 році обігнали Саудівську Аравію, ставши другим за величиною у світі виробником нафти після Росії;
- У відповідь на випуск продукції Сполучених Штатів, ОПЕК, Росія та інші великі виробники нафти скоротили свою глобальну продуктивність на 1,8 мільйона барелів на день, аби обмежити запаси та збільшити ціни.
- Проте США з жовтня 2016 року збільшили виробництво нафти та природного газу до 2 млн барелів, що у значій мірі компенсувало обмеження.
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