Середня ціна скрапленого газу 21 липня в мережах АЗС підвищилася на 12 коп./л, до 16,42 грн/л. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні.

Консолідована мережа АЗС "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 19-21 коп./л, до 15,78 грн/л. На станціях мережі Shell ресурс здорожчав на 34 коп./л, до 16,21 грн/л. AMIC і "Автотранс" підняли ціни на 17 і 25 коп./л, до 16,23 і 16,48 грн/л.

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Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав у середньому на 15 і 12 коп./л, до 16,42 і 16,03 грн/л відповідно. У мережі "Авантаж 7" ціна виросла на 20 коп./л – до 15,85 грн/л.

Такі мережі як "Фактор", BVS, "Укргазвидобування", Marshal, Mango та інші підняли ціни на 10-40 коп./л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 20 по 21 липня, грн/л: