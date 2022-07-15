Роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватись. Це пов’язано відсутністю державного контролю за цінами на цей вид пального, його профіцитом та зниженням оптових цін.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 8 по 15 липня) у мережах АЗС знизилася на 3,61 грн/л – до 33,52 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО й WOG автогаз здешевшав на 2,99 і 3,00 грн/л, до 33,00 і 33,98 грн/л. На 3,75 грн/л знизилась ціна на продукт у мережі SOCAR (34,23 грн/л).

На 3-4,74 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі "Привату". Зокрема на станціях "Укрнафти" газ здешевшав до 33,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — до 33,18 грн/л.

У мережі UPG продукт здешевшав на 3,6 грн/л, до 32,80 грн/л, на станціях KLO — на 2,12 грн/л, до 33,87 грн/л.

На 2-4,6 грн/л знизили ціни AMIC, Rodnik, "Авантаж 7", BVS, "Катрал", "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo та інші мережі.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено профіцитом постачання автогазу в Україну й зменшенням гуртових цін на нього. За даними "А-95", з 1 по 14 липня в гурті ціна на автогаз зменшилася майже на 30% (на 15 тис. грн/т), до 40 тис. грн/т.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 8 по 15 липня, грн/л: