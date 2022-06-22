Чиновник прогнозує, що навіть після перемоги ціни на пальне в Україні вже не повернуться до довоєнного рівня.

В Україні ціни на пальне вже не повернуться до довоєнного рівня, однак проблема щодо його кількості на ринку — буде вирішена. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

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“Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, €2 за літр, то як у нас може бути €1?”, – сказав Олексій Данілов

Для довідки: у сусідніх з Україною країнах ціни на бензин марки А95 менші за два євро