Даже после победы цены на горючее в Украине уже не вернутся к довоенному уровню, уверен чиновник.

В Украине цены на топливо уже не вернутся к довоенному уровню, однако проблема его количества на рынке будет решена. Об этом в интервью LIGA.net сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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“Я думаю, этот вопрос скорее экономический, чем технологический. Считаю, что через определенный промежуток времени это решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно €2 за литр, то как у нас может быть €1?”, – сказал Алексей Данилов.

Для справки: в соседних с Украиной странах цены на бензин марки А95 стоит меньше двух евро за литр