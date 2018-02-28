Електромобілем сьогодні вже нікого не здивуєш. А от функціональний автомобіль-трансформер, як у кіно - інша справа. Японці вже отримали 30 попередніх замовлень на диво техніки під назвою Earth 1.

Earth 1 – творіння японської компанії Four Link Systems. Це функціональний електромобіль, що здатний змінювати форму. Компанія збирається вивести його на дороги загального користування у березні 2018 року.

Конструкція Earth 1 передбачає можливість зміни положення кабіни двомісного електрокара з горизонтальної на вертикальну. За задумкою творців електрокара, це полегшить паркування та зменшить місце, що автомобіль займає на стоянці. Ще однією особливістю електрокара-трансформера є його колеса. Вони здатні обертатись навколо вертикальної осі, що дозволяє здійснювати розворот на місці. Це також має полегшити заїзд та віїзд з паркінгу. Функції управління трансформацією реалізовані за допомогою джойстика.

Керування ж як Earth 1 на дорозі нічим не відрізняється від управління звичайним автомобілем. У нього є рульове колесо, селектор режимів трансмісії, педалі акселератора і гальмівної системи.

Творцем цього дива техніки є Куньо Окавара – добре знаний у Японії дизайнер компьютерних ігор. Four Link розробила Earth 1 з нуля, хоча деякі його компоненти є товарами з основної продуктової лінійки цієї компанії.

Наразі компанія проводить сертифікацію автомобіля-трансформера для використання його на дорогах загального користування. Розробник розраховує вивести автомобіль на дороги вже у березні цього року. Також фірма відкрила передпродаж на Earth 1. Вартість футуристичного транспортного засобу – 8 мільйонів ієн, що приблизно дорівнює 75 тисячам доларів США. За інформацією виробника, на Earth 1 вже отримано близько 30 замовлень, а у його використанні зацікавлені японські аеропорти та міські адміністрації. Подібний автомобіль може використовуватись на умовах каршерінгу у міжнародних аеропортах та туристичних локаціях мегаполісів.

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