На Лос-Анджелеському автошоу-2017 компанія BMW презентувала концепт-кар i Vision Dynamics, який може в мабутньому стати достойним конкурентом автомобілям Tesla Model 3.

Як пише видання Сarscoops, незважаючи на те, що BMW ще не підтвердив офіційно про серійний випуск i Vision Dynamics, можна з упевненістю сказати, що німецький автогігант запустить власне масове виробництво 4-дверного електромобіля.

З того, що уже відомо, концепт може розігнатись від 0 до 62 миль/год (100 км/год) менш ніж за 4 секунди, досягти максимальної швидкості понад 124 милі/год (200 км/год) і проїхати на одному заряді до 600 кілометрів.

"В цілому, ми сподіваємось побачити цей автомобіль на дорозі якомога швидше, хоча б для того, щоб захоплюватися його стрункими світлодіодними фарами, накладною, проте вражаючою решіткою та тривимірними задніми ліхтарями", – додає видання.

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