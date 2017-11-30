Італійський виробник спортивних автомобілів Alfa Romeo після 30-річної перерви повернеться в змагання "Формула 1".
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Компанія об'єднає свої зусилля з командою Sauber F1. Автомобілі Alfa Romeo Sauber F1 отримають двигуни виробництва Ferrari.
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На думку експертів, відновивши участь в "королівських перегонах", керівництво розраховує поліпшити імідж Alfa Romeo.
Останнім часом модельний ряд авто різко скоротився, а продажі рекордно впали.