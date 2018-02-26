У свіжому випуску програми "Авто24" – Вищий суд Франції визнав, що тепер є незаконним просто тримати мобільний телефон в руках навіть під час зупинки чи стоянки на узбіччі, коли двигун вимкнуто.

Нові правила введено в дію після того, як в країні зросла кількість ДТП із летальними наслідками. Тобто тепер навіть зупинитися на узбіччі і вимкнути мотор, щоб відповісти на дзвінок, вважається незаконною дією.

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Натомість потрібно зупинитися на повноцінній стоянці. Виключення – якщо водій потрапив у ДТП, чи викликаєте допомогу постраждалим в аварії. Інакше штраф у розмірі 135 євро, або близько 5000 гривень в перерахунку.

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