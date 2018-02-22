У свіжому випуску програми "Авто24" – британці з Jaguar вирішили реінкарнувати легендарну модель D-Type, яку випускали 62 роки тому.

Відділення Jaguar Classic відновить виробництво моделі, яка починаючи з 1955 року тричі поспіль вигравала перегони Ле-Мана. Компанія обіцяє, що збереже аутентичними усі деталі моделі, окрім мотора, його запозичать у більш-менш сучасної моделі ХК.

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Колись давно, понад шість десятків років тому Jaguar пообіцяв випустити усього 100 машин D-тайп, а спромігся створити тільки 75.



Jaguar D-Type 1955

Тепер британський виробник виконує обіцянку, плануючи виготовити іще 25 машин. Ця партія стане справжнім ексклюзивом і важко уявити собі змагання колекціонерів аби отримати одне з купе. І це при тому, що точної ціни не знає ніхто.

Яку ексклюзиву модель випустив Nissan та що цікавого створить Ford та Lego – дивіться у програмі.