З 1 січня 2018 року жителів анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати.

Про це заявив розповів начальник кримського управління ДАІ Анатолій Борисенко, передає "РИА Крим".

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Він зазначив, що йдеться про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням або куплені в кредит чи лізинг, зазначив Борисенко.

"До 1 січня 2018 року – кінцевий термін для можливості переоформити транспортний засіб на законних підставах. У людей, які мають такі транспортні засоби з проблемними питаннями, мало часу для вирішення цього питання", – розповів Борисенко.

При цьому він зазначив, що поки немає інформації, чи планується продовжити цей термін.