Про масштабні реконструкції доріг у столиці найближчим часом розповів голова "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

Незабаром у Києві розпочнеться капітальний ремонт Паркової Алеї, вулиці Леонтовича та проспекту Стеапан Бандери, що є продовженням вулиці Олени Теліги. Відповідно напрямок до Північного мосту скоро перекриють. Про це заявив голова "Київавтодору".

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Олександр Густєлєв також поділився планами на будівництво нової дороги у столиці: "У цьому році також плануємо розпочати будівництво нової автомобільної дороги між вулицями Олекси Довбуша та Броварським проспектом. Це район ДВРЗ, у якому зараз триває комплексний ремонт вулиці Алматинської, до речі, вперше з 1965 року.

Зараз вул. Алматинська є тупиковою та єдиним виїздом з мікрорайону, тому будівництво нової дороги не тільки значно розвантажить рух, а й покращить безпеку життя мешканців мікрорайону, створюючи альтернативні шляхи сполучення з ним. Закінчимо ремонт вже у 2019 році".

Крім того, Густєлєв заявив, що у Києві планують масштабний проект реконструкції та будівництва біля метро "Чернігівська": "Ця зона нині дуже навантажена через скупчення ринку, торгових і офісних центрів. Цим питанням нині займається мерія Києва. В рамках цього проекту реконструкція очікує не тільки розв’язку в зоні шляхопроводу вулиці Кіото, а й на частину проспекту Юрія Гагаріна, також буде перенос трамвайних колій і автомобільного сполучення".