Вчора внаслідок сильного дощу була пошкоджена одна з найважливіших розв'язок у місті Києві.

Частина насипу, що входить в конструкцію мосту, просто змило. Експерти Укравтодору кажуть, що несучі конструкції не пошкоджені.

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Нагадаємо, що міст на перетині вулиць Кирилівська (Фрунзе) і Олени Теліги знаходиться в стадії реконструкції. В результаті обвалу насипу терміни здачі відремонтованого мосту доведеться посунути на два тижні.

Також вчора внаслідок сильних опадів було затоплено розв'язку біля станції метро Берестейська. Зараз там ведуться відновлювальні роботи.