7 грудня у київському конференц-холі "Оазис" (РЦ "Ультрамарин") пройде Конференція AUTO.RIA "Автомобільна інтернет-торгівля 2018" — єдина в країні конференція про автобізнес для лідерів авторинку та тих, хто стане ними завтра.

AUTO.RIA традиційно об'єднає кращих у країні експертів та представників автоімпортерів, автосалонів і компаній, щоб поговорити про основні вектори розвитку бізнесу у 2019 році.

Відвідувачі з "перших вуст" отримають всю найактуальнішу інформацію про автомобільний бізнес України, його проблемні місця та перспективи на найближчі роки. А завдяки навчальній орієнтованості конференції можна отримати й прикладні знання, — наприклад, як перетворити потенційних покупців на своїх клієнтів та отримати від них максимум.

Організатори конференції врахували весь спектр питань, що цікавить бізнес сьогодні. Перед відвідувачами виступить 17 експертів, чиї теми будуть присвячені найактуальнішим питанням про "Технології", "Контент", "Сервіс", "Маркетинг", "Продажі".





У блоці "Контент" науковий співробітник Harvard Business School та Оксфордського університету, консультант медіа-компаній усього світу Гжегож Пєхота розкриє особливості нового підходу до комунікації бізнесу з клієнтами.

Виступи у блоці "Технології" присвячено сучасним можливостям телефонії, CRM та пошукових систем. Зокрема, партнери Google — агенція Sotnik — розкажуть про стратегію просування в ніші автобізнесу на практичних кейсах.

За допомогою блоків "Продажі" та "Маркетинг" кожен матиме змогу переосмислити мистецтво продаж як один на один, так і тисячам клієнтів одночасно. В рамках блоку обговорюватимуться кращі способи ефективного впливу на користувачів, рівень знань про автомобільні бренди, та як користуватись моделлю POEM для оптимізації вартості контакту з клієнтом.

У завершальному блоці "Сервіс" очікується виступ експерта №1 з сервісу в Україні, автора та викладача Першої в Україні Школи сервісу Анастасії Владичинської. Чого очікує клієнт нової економіки від продавця? Як отримати рекомендацію від існуючого клієнта? Як зробити ціну неважливою для нього? Відповіді, що хвилюють бізнес тут і зараз будуть озвучені на одній конференції, на одному виступі.

На конференції AUTO.RIA стати PRO у автобізнесі може кожен завдяки насиченій програмі, можливості не тільки слухати, а й обговорювати питання з представниками бізнесу й компетентними експертами.

Деталі та реєтрація на сайті та за телефоном 067 430-79-97.