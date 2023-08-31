У липні продажі нових легковиків в ЄС збільшились на 15,2% у річному обчисленні, до 851 156 од.

За даними АСЕА, європейський авторинок зростає вже 12 місяців поспіль, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Яку позицію займає український авторинок серед європейських країн

Більшість ринків Євросоюзу продемонстрували стабільне зростання, включаючи чотири найбільші: Франція (+19,9%), Німеччина (+18,1%), Іспанія (+10,7%) та Італія (+8,7%).

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались бензинові авто, яких було продано 304,9 тис. од. (+5% до липня 2022р.). Однак частка ринку бензинових авто зменшилась з 39,3% до 35,8% порівняно з липнем минулого року.

М'які гібриди (HEV) залишаються другими за популярністю, вони охопили 25,6% ринку (порівняно з 22,4% у липні 2022 року). Плагін-гібриди (PHEV) охопили майже 8% авторинку ЄС, як і торік.

Третій результат продемонстрували дизельні авто, ринкова частка яких становила 14,1% (-3,8 відсоткових пункти).

Частка електромобілів збільшилась до 13,6% (+3,8 в.п.).

Всього з січня по липень 2023 року кількість реєстрацій нових легковиків у ЄС зросла на 17,6% - до майже 6,3 млн. од.