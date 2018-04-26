Хочеш зробити щось правильно - роби це сам, говорить мудрість. Цей чоловік так і чинить.

Соціальними мережами вже кілька днів ходить відео з YouTube-каналу жителя Мелітополя, який зняв процес ямкового ремонту дороги іншим городянином.

Чоловік на власному “Запорожці” з причепом доставив усе необхідне для ремонту та у вечірній час, коли рух на дорозі менш інтенсивний, самостійно залатав чимало ям на проїджій частині. Чому мелітопольський “супермен” вирішив прийти на допомогу місцевому “Автодору” він не каже, та кожен український автомобіліст з легкістю здогадається про це й сам – наболіло.

Відео містить ненормативну лексику.

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