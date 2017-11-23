Фотофіксація порушень правили дорожнього руху повинна запрацювати в Україні вже з 2018-го року. Саме тоді водії-порушники знову почнуть отримувати листи щастя.

Про це в ефірі радіостанції "Голос Столиці" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

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За його словами, переваги такої системи вже могли відчути ті українці, яким доводилось подорожувати автомобілем країнами Європи.

Адже неможливо зафіксувати кожне правопорушення на дорозі, як і неможливо приставити до кожного автомобілю поліцейського. Саме тому жодна країна Європи не обходиться без системи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, яка досить суттєво дисциплінує водіїв,

– зазначив Шевченко.

У МВС закликають українських водіїв заздалегідь готуватись до нововведень.

"Закликаю всіх водіїв готуватися до того, що в наступному році в першій половині, а, можливо, навіть і в першому кварталі наступного року система почне працювати, і так звані листи щастя, які були в 2006-2007 році, і які досить негативно тоді сприйняли, повернуться", – застеріг речник МВС.

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На його переконання, альтернативи такому рішенню немає.

"Єдине, що ми хочемо повністю виправити всі помилки, щоб це було абсолютно ефективно, і мало хороший дієвий механізм", – наголосив Артем Шевченко.