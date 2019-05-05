З кожним новим поколінням модернізація в автомобілях виходить на вищий рівень. Наприклад, компанія Hyundai розробила нові функції для керма у автомобілі.

Зокрема, на кермі будуть функції збільшення гучності аудіо та навігаційна система. А панель приладів тепер складатиметься із двох дисплеїв, розташованих один під одним, що дозволяє створити ефект об’ємних зображень.

Крім того, в кермо інтегровані два дисплеї, графіка на яких змінюється в залежності від обраного пункту меню на приладовій панелі, а також параметрів руху. Призначення кожної кнопки можна налаштувати власноруч, всього їх може бути максимум п'ять.



У моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель

Невідомо, чи з’являться ці технології у серійних машинах. Але такі розробки показують, що кількість інформації для водіїв і необхідність синхронізувати роботу з кількома гаджетами одночасно кидає нові виклики фахівцям.

Про британські гіперкари Lotus, які випускатимуть у Китаї, та про те, що норвежці закупили понад 4,5 тисяч нових автомобілів Model3 Tesla – дивіться у відео.