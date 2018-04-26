Сотні киян зберуться ввечері в центрі столиці зі світлоповертальними знаками на одязі. Так вони привернуть увагу до необхідності носіння флікерів.

У п’ятницю, 27 квітня, відбудеться флешмоб “Засвітися на дорозі! — завершальний етап всеукраїнської акції “Будь помітним”, яка реалізується за підтримки Консультативної місії Європейського союзу (КМЄС). Про це повідомляє Національна Поліція України.

Мета заходу — привернути увагу громадян до необхідності використання світловідбиваючих елементів на одязі.

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Наявність флайтерів на одязі, у темний час доби або в похмуру погоду, допомагають водієві бачити такого пішохода на відстані до 300 метрів. Водночас людину в темному одязі буде помітно лише за 20-30 метрів. Використання світловідбиваючих знижує травматизм на дорозі.

Флешмоб відбудеться о 21.00 на перехресті вулиць Сагайдачного та Андріївської у Києві.

Нагадаємо, що Поліція перевіряє маршрутки – вже є перші результати.