Молода дівчина в столиці встановила рекорд з розбитих автомобілів на парковці великого супермаркету. Вони була за кермом автомобіля на польських номерах.

23 квітня 22-річна Валерія, яка лише вчора отримала водійське посвідчення, пошкодила одразу шість автомобілів. Після цього вона в’їхала в вітрину магазину “Епіцентр”. Інцидент стався на парковці вказаного супермаркету. Дівчина кермувала автомобілем BMW на польських номерах.

Фото: Київ оперативний

За словами Валерії, парковки – це її страх, проте сьогодні довелося заїхати. У повороті вона зачепила перше авто, запанікувала і не змогла зупинити автомобіль. Натиснувши педаль газу, поїхала далі, зачепила решту автівок і зупинилася тільки, коли була вже у вітрині магазину.

Дивіться відео, на якому 22-річна дівчина розбила вітрину та 6 автомобілів:

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