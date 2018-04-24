Машина проїхала через дві стіни та опинилась в залі для тренувань. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Дивний інцидент трапився в одному спортклубів у Флориді (США) 22 квітня.

Електричний кросовер Tesla Model X в’їхав спочатку у вітрину спортклубу, потім у другу стіну та зупинився у залі для тренувань. Там тим часом сходив з тренажеру поважний чоловік, який за мить мав би опинитись там, куди в’їхала машина. Він просто “народився у сорочці”.

Дивіться відео, як Tesla Model X розтрощила спортклуб:

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Подібних випадків, коли різні моделі Tesla нібито прискорюються самі, досить багато. Їх власники часто говорять про те, що машина поїхала самостійно та "грішать" на автопілот. Однак на парковках автопілот не працює, а в "Теслах" встановлена апаратура, схожа на "чорні ящики" в літах. Вона записує дії водія за мить до аварії. Так от, в більшості випадків "раптового" прискорення педаль газу була натиснута. Якщо це не так, Tesla відшкодовує збитки усім сторонам інциденту.

Нагадаємо, що власник Tesla написав онлайн-заповіт на випадок загибелі через автопілот.