"Я розумію, що потрібно ризикувати, щоб створити та розвивати будь-яку технологію", - написав власник електрокара у своєму віртуальному заповіті.

Функція Autopilot у автомобілях Tesla – насправді не є автоматичною системою управління, сам виробник називає її напівавтономною. Та останні ДТП за участю автономних автомобілів здійняли хвилю протестів проти автопілота. Один з власників електрокара Тесла вирішив запобігти переслідуванню автовиробника у досить незвичний спосіб.

Хоча система напівавтономного управління Tesla, як правило, працює досить добре і має вражаючі можливості, вона не бездоганна. Така ж ситуація і з автономними системами інших виробників. Нещодавно стались два фатальні ДТП за участю автомобілів, оснащених системами автоматичного управління: перший випадок з автомобілем Uber, а другий – з Теслою. Ці випадки спричинили відмову кількох великих виробників від проведення подальших тестувань своїх автономних систем на дорогах загального користування. Тим самим розвиток систем автоматичного пілотування був призупинений, а час приходу технологій майбутнього – відкладений.

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Власник Tesla за допомогою онлайнового сервісу Gixxxerking обнародував публічну заяву, оформлену як заповіт, у якій висловив розуміння щодо усіх ризиків, пов’язаних з раннім використанням “сирої” системи та зазначив, що у разі своєї смерті його родичі не будуть судитися з компанією. Нижче приводимо переклад оригінального тексту:

“Я публікую це про всяк випадок.

Я підтримую ціль компанії Tesla, що полягає у революції транспорту. Я розумію, що ризик є необхідною умовою для запровадження та розвитку будь-якої технології. Я не вірю, що Tesla має намір завдати шкоди мені чи моїй родині. Я також не очікую досконалості.

Якщо я колись отримаю травму чи загину, під час керування автомобілем з увімкненою функцією Autopilot і виявиться, що це трапилось з вини системи, НЕ ПОДАВАЙТЕ ДО СУДУ від мого імені та не вносьте поправки до законів через це. Я усвідомлюю усі ризики і приймаю їх. Я підтримую технології, що спрощують та автоматизують управління, роблячи його безпечнішим. Я сподіваюсь, що завдяки людям, які поділяють мою позицію щодо розвитку таких технологій, за короткий період часу вони дозволять повністю перейти на системи автоматичного управління, що, врешті, збереже сотні тисяч життів. І ця ціль варта того, аби ризикувати власною безпекою”.

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