Більш висока швидкість сильно збільшує шанси смертельних випадків у ДТП з пішоходами.

За статистикою при швидкості більше 60 кілометрів на годину майже всі ДТП з участью пішоходів виявляються смертельними, в той час як при швидкості в 50 км на годину вірогідність летального результату значно менша і сягає 60%.

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При швидкості 30 кілометрів за годину вірогідність смерті пішохода що потрапив під колеса складає лише 15%. Саме тому у населених пунктах більшості країн світу існує обмеження максимальної швидкості у 50 кілометрів на годину.