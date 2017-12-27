У понеділок, 25 грудня, у Саудівській Аравії стратили винуватця автомобільної аварії, у якій загинуло 6 членів однієї сім'ї.

Про це повідомляє eremnews.com.

Згідно з повідомленням, винуватець ДТП – 45-річний Мухаммед аль-Кахтані. Він керував джипом у нетверезому стані та їхав на швидкості приблизно 200 кілометрів на годину. Так, авто чоловіка врізалося в інший автомобіль, де було 7 людей з однієї родини, зокрема діти.

Читайте також: У справі Зайцевої можуть з’явитись пом'якшувальні обставини

Додамо, що страта відбулася у столиці країни Ер-Ріяді, чоловікові відрубали голову.