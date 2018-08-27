З 27 вересня вступає в силу закон що дозволить виписувати штрафи за порушення правил паркування без присутності водія. Винним у порушенні автоматично буде визнаватися власник транспортного засобу, а не його водій.

28 березня 2018 року президент Украиїні підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року. Положенням документу регламентується набуття чинності через 180 днів з дня його офіційного опублікування.

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Закон передбачає створення механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

Також передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, що не мають такого права.

Закон встановлює обов’язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.