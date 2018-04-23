У Вінницькій області у екс-прокурора Вінниці, а нині співробітника Жмеринської прокуратури Володимира Семенюка викрали автомобіль BMW X3, який він намагався продати за допомогою оголошення в інтернеті.

Інцидент стався кілька днів тому. Власник авто домовився з невідомим йому чоловіком, через один із сайтів з купівлі-продажу автомобілів, про зустріч з приводу продажу авто BMW X3.

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На зустріч прокурор прибув сам на авто, зареєстрованому на його дружину. Невідомий чоловік оглянув BMW, сів у нього, завів і поїхав з місця зустрічі в невідомому напрямку.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне заволодіння транспортним засобом".